Участники акции протеста в Греции устроили охоту на стрингера Sputnik

У стрингера «Sputnik Греция» Костиса Дадамиса, который освещал протесты в Афинах, отобрали камеру, Дадамис находится в больнице, сообщили в агентстве.

Sputnik сообщает, что «неизвестные потребовали у Дадамиса отдать им камеру, он отказался». Толпа окружила Дадамиса и «фотографов, которые пытались вступиться» за него, и стала избивать. У стрингера отобрали камеру, передает РИА «Новости».

В больнице Дадамис «сделал рентген головы» и «должен сделать еще несколько медицинских обследований», его «состояние описывает как стабильное», другие фотокорреспонденты почти не пострадали.

Союз фотожурналистов Греции со ссылкой на источники сообщает, что нападению подверглись пятеро фоторепортеров, на них напала «группа людей в черной одежде, с греческими флагами и с двойным орлом на одежде». У нападавших были фотографии фотожурналистов.

Дадамиса били металлическими прутьями по голове, сообщает Союз фотожурналистов.

«Атака могла быть заранее спланирована», – заявили в союзе.

Телеканал ERT сообщал, что его съемочная группа также подверглась нападению, серьезно ранен телеоператор.

В воскресенье в Афинах проходит митинг с участием более 60 тыс. человек против соглашения со Скопье о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония.

Напомним, глава греческого правительства Алексис Ципрас заявил, что Греция достигла своих целей в споре о переименовании Македонии.