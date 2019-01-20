США потребовали от Ирана освободить задержанных американцев

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал иранские власти освободить удерживаемых в этой стране американцев и остановить «террористическую кампанию», направленную на удержание заложников.

«[Аятолла Али] Хаменеи, [президент Хасан] Роухани и [глава МИД Мохаммад Джавад] Зариф должны прекратить террористическую кампанию по удержанию заложников», – приводит его слова ТАСС.

Вашингтон ранее неоднократно требовал от Тегерана освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент США Дональд Трамп в июле 2017 года грозил Ирану «последствиями», если американцы не будут освобождены.