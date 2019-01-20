Джиллиан Андерсон исполнит роль Маргарет Тэтчер

В сериале «Корона» премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер сыграет американская актриса Джиллиан Андерсон, пишет британская газета Daily Mail.

50-летняя актриса, известная по роли агента ФБР Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», появится в четвертом сезоне сериала, съемки которого начнутся этим летом. Выход сезона запланирован на 2020 год, передает ТАСС.

Тэтчер занимала пост премьера 11 лет – с 1979 по 1990 год.

Сериал «Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году. Саму королеву играла в первых двух сезонах британская актриса Клэр Фой, в третьем и четвертом сезонах роль исполнит Оливия Колман.