Клинцевич оценил идею эстонского журналиста о нацеленных на Петербург ракетах

Эстонский журналист Вахур Кооритс, призвавший разместить на территории республики нацеленные на Санкт-Петербург ракеты, является провокатором, заявил российский сенатор Франц Клинцевич.

Клинцевич подчеркнул, что Кооритс «по определению не может считаться журналистом», он является «настоящим провокатором», передает РИА «Новости».

Сенатор отметил, что журналист должен передавать информацию максимально правдиво, а не выступать с безответственными заявлениями. По его словам, эстонский журналист даже не понимает, к чему могут привести его предложения, если они будут реализованы.

«Надеюсь, что те, кто принимают решения в Эстонии, реально оценивают ситуацию», – добавил член Совета Федерации.

Напомним, эстонский журналист Вахур Кооритс призвал разместить на территории республики ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, а также закупить военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту. В Госдуме отметили, что эстонского журналиста следует проверить с медицинской точки зрения.