Советник Порошенко назвал «цели агрессии России» за рубежом

Следующие страны, на которую может быть направлена «агрессия России», это не только Белоруссия, но и государства Средней Азии и Казахстан, заявил советник президента Украины Владимир Горбулин.

«В свое время Казахстан перенес свою столицу подальше от границы с Китаем, считая его соседство немного опасным. Не пришлось бы переносить столицу еще раз, – как сказал (президент России Владимир) Путин, «границы России нигде не заканчиваются», – передает его слова «Апостроф».

Он заявил, что Украина, Белоруссия и Казахстан – это только «программа минимум» для России, а программа максимум – контроль над Прибалтикой, создание «зон нестабильности в Польше, Румынии, Болгарии, Греции» и формирование таких зон в Германии, Франции и других странах ЕС.

«Подготовка к этому идет полным ходом. И это не только подогрев протестных акций по всей Европе, но и создание военизированных формирований. Россия занята организацией подпольных вербовочных и военно-образовательных пророссийских центров на всем континенте (например, Международный центр боевой и специальной подготовки «Волк», филиалы которого работают во многих европейских странах). Развернутая пророссийская сеть является большой и серьезной», – утверждает Горбулин.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, верят ли жители Украины антироссийской пропаганде.