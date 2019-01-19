Мужчину зарезали у кафе на востоке Москвы

В московском районе Перово мужчина в ходе случайного конфликта из-за женщины зарезал оппонента, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

На улице вблизи кафе в Перово 45-летний подозреваемый в состоянии опьянения задел плечом спутницу потерпевшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК.

Потерпевший заступился за девушку, после чего обидчик нанес ему удар ножом в шею, от которого тот скончался на месте.

Нападавшего нашли.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления «Убийство»... в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.