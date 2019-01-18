Джордж Буш последовал примеру Дональда Трампа

Экс-президент США Джордж Буш-младший на фоне продолжающегося в стране шатдауна привез несколько коробок с пиццей сотрудникам Секретной службы, обеспечивающим его безопасность.

Об этом политик сообщил в своем Instagram.

Публикация от George W. Bush (@georgewbush) 18 Янв 2019 в 12:58 PST

Джордж Буш и его жена Лора поблагодарили представителей службы, которые продолжают исполнять свои обязанности, не получая зарплаты.

Он также призвал власти к диалогу, чтобы найти компромисс и возобновить работу федерального правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп на приеме в Белом доме накормил победителей национального чемпионата по американскому футболу среду вузов фастфудом, так как из-за шатдауна многие сотрудники, в том числе повара, находятся в неоплачиваемом отпуске.

Напомним, шатдаун в США побил исторический рекорд продолжительности. Президент страны объявил о «гуманитарном кризисе», призвав демократов положить конец сложившейся ситуации.