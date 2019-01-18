Население Украины за 2018 год уменьшилось на 208 тыс. человек

По данным государственной службы статистики Украины, с января по ноябрь 2018 года население страны сократилось на 208,8 тыс. человек.

По последним данным, на 100 умерших на Украине приходится 58 новорожденных, передает РИА «Новости».

При этом ведомство утверждает, что численность населения Украины на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 млн человек.

В июне 2018 года госслужба статистики Украины сообщала о том, что смертность вдвое превысила рождаемость.