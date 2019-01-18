Сербия закупит у России партию военных вертолетов

Президент Сербии Александар Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о решении купить у России десять вертолетов.

«Сербия довольна военно-техническим сотрудничеством с Россией. Мы договорились о приобретении семи вертолетов Ми-35 и трех Ми-17», – цитирует Вучича ТАСС.

О покупке российских вертолетов Сербия думала давно. В апреле прошлого года министр обороны страны Александр Вулин говорил о возможной покупке четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, а также танков Т-72, БМП-2 и другого вооружения.

В 2017 году Москва выполнила обещание подарить Сербии шесть МиГ-29.