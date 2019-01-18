Россия попытается продать Индии гражданские суда

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил о намерениях компании принимать участие в тендерах Индии на поставку гражданских судов.

«Индия в ближайшее время будет проводить ряд тендеров в общей сложности порядка 1,5 тыс. судов, мы намерены в некоторых из них участвовать», – сказал Рахманов на заседании по диверсификации в Госдуме, передает РИА «Новости».