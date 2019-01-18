Украина провела учения по обороне побережья вблизи Мариуполя

Пограничники донецкого отряда из состава объединенных сил Украины провели тактические учения по обороне побережья в районе Мариуполя, сообщили в ООС.

«Действуя в составе подразделений, военнослужащие выполнили тактические и огневые задачи по уничтожению разведывательных и передовых групп условного десанта противника», – говорится в сообщении ООС в Facebook.

Пограничники были подняты по тревоге, затем преодолели десятки километров в район учений. Там они отработали реальные тактические эпизоды, с которыми сталкиваются пограничники в районе проведения ООС.

Во время учений были проведены стрельбы, сданы нормативы по маскировке, отработаны навыки оказания домедицинской помощи.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в рамках военного положения передислокации подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией, а также анонсировал учения в пограничных областях.