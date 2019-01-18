Стало известно о попытках убийцы мэра Гданьска проникнуть в президентский дворец

Убивший мэра Гданьска Павла Адамовича мужчина пытался проникнуть в президентский дворец в Варшаве, сообщают польские СМИ.

Убивший мэра Гданьска Стефан В. в декабре освободился из тюрьмы, проведя там 5,5 лет за ограбления банков. Уже на следующий день после освобождения он «пытался проникнуть на территорию президентского дворца в Варшаве», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство РАР.

Напомним, во время благотворительного мероприятия на сцену, где находился Павел Адамович, выбежал мужчина, который нанес главе города несколько ударов ножом. Через некоторое время мэр скончался.

Стефан В. задержан, суд арестовал его на три месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы.