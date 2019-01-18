Томский губернатор распорядился о помощи получившим землю в охранной зоне семьям

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил главе Томского района и оператору мобильной связи найти решения, чтобы многодетные семьи смогли пользоваться выделенными им участками земли, об этом сообщил представитель главы региона.

«Губернатор Сергей Жвачкин поручил недавно избранному главе Томского района Александру Терещенко вместе с оператором мобильной связи найти технические решения по расположению инженерных коммуникаций, что позволит решить проблему», – сообщил собеседник РИА «Новости».

В обладминистрации также сообщили, что еще в августе 2018 года губернатор утвердил план мероприятий по реализации комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей. Первый пункт этой «дорожной карты» – корректировка регионального законодательства, которая позволит предоставлять многодетным семьям с их согласия иные меры соцподдержки взамен бесплатного земельного участка.

Ранее региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» в отношении чиновников из администрации Томского района Томской области, которые, по версии следствия, в период с августа по сентябрь 2018 года выделили земельные участки многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами в зоне с ограниченным режимом пользования – они оказались в охранной зоне линии связи одного из мобильных операторов.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева обратилась к Жвачкину с требованием решить проблему семей, которым выделили земельные участки с ограниченным режимом пользования. Координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» указала, что выделение многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами земельных участков с ограниченным режимом пользования из-за наличия охранной зоны волоконно-оптической линии связи «является грубым нарушением земельных прав семей».