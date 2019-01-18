Всероссийский театральный марафон начнется во Владивостоке

В пятницу, 18 января, во Владивостоке стартует крупнейшее событие Года театра – Всероссийский театральный марафон, который откроется легендарным русским балетом – на Приморской сцене Мариинского театра покажут «Спящую красавицу» на музыку Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа.

В главных партиях «Спящей красавицы» – Екатерина Осмолкина (принцесса Аврора) и Кимин Ким (принц Дезире).

В сообщении на сайте «Год театра в России» говорится, что в торжественной церемонии открытия марафона запланировано участие представителей организационного комитета Года театра и его председателя – вице-премьера Ольги Голодец, министров культуры регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), ведущих деятелей культуры ДФО, руководителей театров и артистов.

На территории различных учреждений культуры Владивостока состоятся мероприятия с участием ведущих театральных деятелей страны, членов оргкомитета Года театра: в Краевом драматическом театре круглый стол и мастер-класс по театральному менеджменту проведет директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок; в Приморской филармонии пройдут встречи руководителей музыкальных театров округа, студентов и преподавателей Приморского краевого колледжа искусств и Дальневосточного государственного института искусств с художественным руководителем Музыкального театра Н. Сац Георгием Исаакяном и художественным руководителем «Геликон-оперы» Дмитрием Бертманом.

Кроме того, председатель Союза театральных деятелей России Дальневосточного округа Александр Калягин проведет совещание с членами СТД, а в Дальневосточном институте искусств со студентами и преподавателями встретится ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Творческую встречу с моряками Тихоокеанского флота проведет народный артист России Сергей Гармаш; мастер-класс и показательный урок в Мариинском театре для студентов и преподавателей филиала хореографической Академии им. Вагановой проведет народная артистка России Илзе Лиепа. Специально для активно развивающейся инклюзивной театральной студии Приморья «Особенные люди» учредитель Ассоциации инклюзивного искусства режиссер Андрей Афонин поделится опытом и проведет встречу с участниками и актерами студии.

В Приморском музее им. Арсеньева состоится круглый стол «Сохранение культурного наследия» и презентация журнала «Сцена» с участием директора Центрального театрального музея Бахрушина Дмитрия Родионова

Центральной площадкой открытия Театрального марафона станет Приморская сцена Мариинского театра.

На нескольких этажах театра будут размещены выставки «История русского театра» и «Театры Дальнего Востока», организованные Музеем Бахрушина, а также фотовыставка о театрах страны Информационного агентства ТАСС.

Перед началом спектакля в фойе и на главной сцене театра пройдут театрализованные представления. Участниками станут якутский театр «Олонхо», учащиеся филиала Академии им. Вагановой во Владивостоке, артисты Приморской сцены Мариинского театра и театров ДФО.

В фойе театра весь вечер 11 виртуальных «дверей»-экранов будут демонстрировать фильмы 11 театров – участников ДФО, а также будет работать фотомозаичная станция, с помощью которой можно не только распечатать свой снимок, но и наклеить его на фотостену и стать участником создания общей картины-мозаики в стилистике Года театра.

Всероссийский театральный марафон продлится весь 2019 год, в нем примут участие 85 регионов России. Гастрольные показы пройдут как культурная эстафета: из Владивостока Приморский театр драмы отправится в Хабаровск, а Хабаровский музыкальный театр – в Южно-Сахалинск. Так эстафета дойдет до самой западной точки страны – Калининграда.

Символ Года театра будет торжественно вручен на главной сцене Владивостока руководителю первого театра, открывающего марафон, а затем будет передаваться по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону.

В рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ «Российский театр – XXI век. Новый взгляд». На них обсудят проблемы театрального дела в России. Специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы, лаборатории по всем театральным профессиям. Финальный форум пройдет в Москве.