Всероссийский театральный марафон начнется во Владивостоке

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Порошенко и Рада помогли «гастролирующим бандам» церковных рейдеров

У верующих каноничной Украинской церкви остается все меньше защиты от рейдерских захватов храмовФото: Vasyl S /Pacific/Barcroft Images/ТАСС
Депутаты Верховной рады в четверг утвердили законопроект, который поможет «отжимать» храмы у каноничной Украинской церкви. Петр Порошенко уже возблагодарил Бога за «исполнение воли украинских епископов». Но в реальности волю получивших томос раскольников будут исполнять неизвестные люди в камуфляже. Им теперь станет проще изображать прихожан захватываемых храмов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...

Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...
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        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
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        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

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        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Всероссийский театральный марафон начнется во Владивостоке

          18 января 2019, 09:43

          Текст: Ольга Никитина

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          В пятницу, 18 января, во Владивостоке стартует крупнейшее событие Года театра – Всероссийский театральный марафон, который откроется легендарным русским балетом – на Приморской сцене Мариинского театра покажут «Спящую красавицу» на музыку Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа.

          В главных партиях «Спящей красавицы» – Екатерина Осмолкина (принцесса Аврора) и Кимин Ким (принц Дезире).

          В сообщении на сайте «Год театра в России» говорится, что в торжественной церемонии открытия марафона запланировано участие представителей организационного комитета Года театра и его председателя – вице-премьера Ольги Голодец, министров культуры регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), ведущих деятелей культуры ДФО, руководителей театров и артистов.

          На территории различных учреждений культуры Владивостока состоятся мероприятия с участием ведущих театральных деятелей страны, членов оргкомитета Года театра: в Краевом драматическом театре круглый стол и мастер-класс по театральному менеджменту проведет директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок; в Приморской филармонии пройдут встречи руководителей музыкальных театров округа, студентов и преподавателей Приморского краевого колледжа искусств и Дальневосточного государственного института искусств с художественным руководителем Музыкального театра Н. Сац Георгием Исаакяном и художественным руководителем «Геликон-оперы» Дмитрием Бертманом.

          Кроме того, председатель Союза театральных деятелей России Дальневосточного округа Александр Калягин проведет совещание с членами СТД, а в Дальневосточном институте искусств со студентами и преподавателями встретится ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

          Творческую встречу с моряками Тихоокеанского флота проведет народный артист России Сергей Гармаш; мастер-класс и показательный урок в Мариинском театре для студентов и преподавателей филиала хореографической Академии им. Вагановой проведет народная артистка России Илзе Лиепа. Специально для активно развивающейся инклюзивной театральной студии Приморья «Особенные люди» учредитель Ассоциации инклюзивного искусства режиссер Андрей Афонин поделится опытом и проведет встречу с участниками и актерами студии.

          В Приморском музее им. Арсеньева состоится круглый стол «Сохранение культурного наследия» и презентация журнала «Сцена» с участием директора Центрального театрального музея Бахрушина Дмитрия Родионова

          Центральной площадкой открытия Театрального марафона станет Приморская сцена Мариинского театра.

          На нескольких этажах театра будут размещены выставки «История русского театра» и «Театры Дальнего Востока», организованные Музеем Бахрушина, а также фотовыставка о театрах страны Информационного агентства ТАСС.

          Перед началом спектакля в фойе и на главной сцене театра пройдут театрализованные представления. Участниками станут якутский театр «Олонхо», учащиеся филиала Академии им. Вагановой во Владивостоке, артисты Приморской сцены Мариинского театра и театров ДФО.

          В фойе театра весь вечер 11 виртуальных «дверей»-экранов будут демонстрировать фильмы 11 театров – участников ДФО, а также будет работать фотомозаичная станция, с помощью которой можно не только распечатать свой снимок, но и наклеить его на фотостену и стать участником создания общей картины-мозаики в стилистике Года театра.

          Всероссийский театральный марафон продлится весь 2019 год, в нем примут участие 85 регионов России. Гастрольные показы пройдут как культурная эстафета: из Владивостока Приморский театр драмы отправится в Хабаровск, а Хабаровский музыкальный театр – в Южно-Сахалинск. Так эстафета дойдет до самой западной точки страны – Калининграда.

          Символ Года театра будет торжественно вручен на главной сцене Владивостока руководителю первого театра, открывающего марафон, а затем будет передаваться по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону.

          В рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ «Российский театр – XXI век. Новый взгляд». На них обсудят проблемы театрального дела в России. Специалисты, теоретики и практики сценического искусства проведут семинары, мастер-классы, лаборатории по всем театральным профессиям. Финальный форум пройдет в Москве.


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