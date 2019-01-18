Президент Чехии оценил последствия «жесткого» Brexit для ЕС и Британии

Президент Чехии Милош Земан оценил возможные последствия «жесткого» выхода Великобритании из состава Евросоюза в случае отсутствия соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Земан выразил удовлетворение работой правительства республики, которое подготовило и внесло для ускоренного утверждения в национальном парламенте законопроект о защите прав чешских граждан в Великобритании на случай «жесткого» Brexit, передает ТАСС.

«Не думаю, что это будет катастрофой, – сказал Земан в эфире пражского телеканала Barrandov. – Хотя, определенные неприятности при этом [варианте], наверно, возникнут».

Документ устанавливает переходный период в отношениях между Чехией и Великобританией до 31 декабря 2020 года. В частности, до конца 2020 года подданным британской короны в республике будут обеспечены права граждан остальных государств Евросоюза.

В четверг вечером Сенат Франции также принял закон на случай «жесткого» Brexit, наделяющий правительство страны полномочиями в экстренном порядке принимать меры по подготовке к возможным последствиям выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС), независимо от решений европейских институтов.

Напомним, во вторник британские законодатели отвергли предложенную Терезой Мэй сделку с ЕС по Brexit, однако отказались выражать недоверие ее правительству. Тем временем в Еврокомиссии призвали приготовиться к неконтролируемому выходу Британии из ЕС.