США допустили отмену пошлин на китайские товары ради прогресса в переговорах

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что Белый дом рассматривает возможность отмены импортных пошлин в отношении китайских товаров, чтобы придать стимул торговым переговорам с Пекином.

По сведениям издания, возможность отмены импортных пошлин на китайские товаров в США рассматривается Белым домом в надежде сдвинуть с мертвой точки торговые переговоры с Пекином, передает ТАСС.

Источники издания утверждают, что идея частичной или полной отмены пошлин принадлежит главе минфина США Стивену Мнучину. Однако, по данным издания, он столкнулся с сопротивлением со стороны представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, который считает, что в Пекине воспримут такой шаг Вашингтона как слабость

В связи с разногласиями Мнучина и Лайтхайзера по этому вопросу окончательное решение пока не принято, сообщает издание.

Напомним, в декабре минувшего года, после переговоров президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, Пекин решил пойти на уступки Вашингтону и существенно снизить пошлины на американские автомобили.