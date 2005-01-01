Эксперт рассказал о возможностях систем сохранения жизни летчиков на Су-34

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Порошенко и Рада помогли «гастролирующим бандам» церковных рейдеров

У верующих каноничной Украинской церкви остается все меньше защиты от рейдерских захватов храмовФото: Vasyl S /Pacific/Barcroft Images/ТАСС
Депутаты Верховной рады в четверг утвердили законопроект, который поможет «отжимать» храмы у каноничной Украинской церкви. Петр Порошенко уже возблагодарил Бога за «исполнение воли украинских епископов». Но в реальности волю получивших томос раскольников будут исполнять неизвестные люди в камуфляже. Им теперь станет проще изображать прихожан захватываемых храмов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Эксперт рассказал о возможностях систем сохранения жизни летчиков на Су-34

             18 января 2019, 11:54
          Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Система предупреждения не отворачивает самолет вместо летчика. Решение принимает летчик», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что каким бы современным ни было оборудование по сохранению жизни летчиков, главное все равно зависит от членов экипажа.

          Редактор журнала «Арсенал отечества», специалист в области применения Воздушно-космических сил Алексей Леонков отметил, что при любых ЧП с участием военных самолетов отрабатывается три основных направления: действия экипажа, работа техники и руководство полетов.

          «А что конкретно произошло, дальше различается по деталям, по нюансам нужно восстановить картину. Когда эта картина будет восстановлена, тогда можно делать выводы. Сейчас выводы преждевременны», – сказал Леонков.

          Эксперт отметил, что на Су-34 стоят современные комплексы катапультирования и сохранения жизни летчиков. «Но несмотря на то, что установлено на самолете – может произойти все что угодно. Система предупреждения не отворачивает самолет вместо летчика. Решение принимает летчик», – подчеркнул эксперт.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны подтвердило сообщения об аварии двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке и уточнило обстоятельства катастрофы. По последним сведениям от источника «Интерфакса», один самолет потерпел крушение в море, второй приземлился с отказавшим двигателем.

          Ранее же сообщалось, что экипажи обоих самолетов катапультировались.

          Минобороны также подтверждает, что спасательный вертолет Ми-8 обнаружил в районе катапультирования летчиков индивидуальный спасательный плот и одного из пилотов на нем. Сообщалось, что летчик подает световые сигналы. Спасательную операцию осложняет четырехбалльный шторм.


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