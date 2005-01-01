Эксперт рассказал о возможностях систем сохранения жизни летчиков на Су-34

«Система предупреждения не отворачивает самолет вместо летчика. Решение принимает летчик», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что каким бы современным ни было оборудование по сохранению жизни летчиков, главное все равно зависит от членов экипажа.

Редактор журнала «Арсенал отечества», специалист в области применения Воздушно-космических сил Алексей Леонков отметил, что при любых ЧП с участием военных самолетов отрабатывается три основных направления: действия экипажа, работа техники и руководство полетов.

«А что конкретно произошло, дальше различается по деталям, по нюансам нужно восстановить картину. Когда эта картина будет восстановлена, тогда можно делать выводы. Сейчас выводы преждевременны», – сказал Леонков.

Эксперт отметил, что на Су-34 стоят современные комплексы катапультирования и сохранения жизни летчиков. «Но несмотря на то, что установлено на самолете – может произойти все что угодно. Система предупреждения не отворачивает самолет вместо летчика. Решение принимает летчик», – подчеркнул эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны подтвердило сообщения об аварии двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке и уточнило обстоятельства катастрофы. По последним сведениям от источника «Интерфакса», один самолет потерпел крушение в море, второй приземлился с отказавшим двигателем.

Ранее же сообщалось, что экипажи обоих самолетов катапультировались.

Минобороны также подтверждает, что спасательный вертолет Ми-8 обнаружил в районе катапультирования летчиков индивидуальный спасательный плот и одного из пилотов на нем. Сообщалось, что летчик подает световые сигналы. Спасательную операцию осложняет четырехбалльный шторм.