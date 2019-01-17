Путин поручил кабмину проработать упрощение выдачи виз для волонтеров

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета дал поручение проработать вопрос о расширении оснований для выдачи гуманитарных виз иностранным волонтерам.

«Представить предложения <...> по расширению перечня оснований для выдачи обыкновенной гуманитарной визы на въезд в Российскую Федерацию, предусмотрев ее выдачу на основе принципа взаимности иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в целях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности», – говорится в поручении, передает ТАСС.

Также кабмин должен будет представить предложения в целом по развитию международного сотрудничества, «направленного на популяризацию традиций добровольческой (волонтерской) деятельности и распространение на международном уровне опыта такой деятельности в Российской Федерации».

Кроме того, президент поручил представить предложения по интеграции информационной системы госуслуг и информационной системы в сфере волонтерства, а также по распространению на социально ориентированные НКО «отдельных мер государственной поддержки, предусмотренных для субъектов малого и среднего предпринимательства с аналогичными численностью работников и размером доходов, а также особых условий участия в приватизации арендуемого государственного или муниципального имущества».

Также кабмину с привлечением фонда – оператора президентских грантов по развитию гражданского общества предстоит установить требования к порядку проведения конкурсов на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, обеспечивающие прозрачность и открытость этих конкурсов при их проведении федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти регионов и органами местного самоуправления, разработать рекомендации по их проведению, а также обеспечить учет и оценку результатов такой поддержки. Правительству поручено обеспечить формирование с привлечением этого фонда единого открытого информационного ресурса, содержащего сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях поддержки за счет средств бюджетов бюджетной системы России.

Кабмину также необходимо принять меры, направленные на совершенствование методологии оценки активности участия граждан России в волонтерской деятельности, а также активности участия социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере. Правительству поручено утвердить план мероприятий по популяризации добровольчества, предусматривающий размещение социальной рекламы, распространение информации о такой деятельности в средствах массовой информации, интернете и создание в этих целях произведений кинематографии и других аудиовизуальных произведений.

Кроме того, кабмину предстоит обеспечить проведение мониторинга деятельности региональных властей и органов местного самоуправления по привлечению социально ориентированных НКО к оказанию общественно полезных услуг по приоритетным направлениям деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг и представить предложения по повышению эффективности этой деятельности.

Волонтерство в регионах

Путин также рекомендовал руководителям регионов сформировать центры по поддержке добровольчества и предусмотреть другие меры по развитию волонтерского движения.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ <...> сформировать систему ресурсных центров но поддержке добровольчества (волонтерства) и осуществлять их методическое сопровождение», – говорится в документе.

Кроме того, президент призвал губернаторов разработать программы развития добровольчества, внедрить у себя разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ) стандарт поддержки волонтерства и проводить конкурсы на предоставление грантов социально ориентированным НКО по аналогии с президентскими грантами.

Главам регионов рекомендовано «обеспечить разработку с учетом лучших российских практик региональных программ, направленных на развитие паллиативной помощи».

Доклад по этим вопросам глава государства ожидает до 1 сентября 2019 года и далее – раз в полгода.