Московских полицейских заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

Сотрудники территориального отдела полиции Москвы могут быть связаны с мошенничеством с недвижимостью, на данный момент проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве, в отношении граждан, осуществляющих мошенничества с объектами недвижимости, была получена информация о причастности к данным противоправным деяниям бывших и действующих сотрудников одного из территориальных отделов полиции», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В ГУМВД добавили, что материалы дела были переданы в управление собственной безопасности московского ведомства. «В настоящее время указанные сотрудники доставлены для проведения следственных действий», – пояснили в пресс-службе.

В столичном ГУМВД проводится служебная проверка, после которой будет принято решение об увольнении действующих сотрудников полиции.