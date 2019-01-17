Участник организации «Сеть» осужден в Петербурге за терроризм

Петербуржец Игорь Шишкин, обвиняемый по делу террористической организации «Сеть», был осужден на 3,5 года колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Шишкин полностью признал свою вину, из-за чего рассматривающий дело Ленинградский окружной военный суд начал рассматривать дело в особом порядке.

Как полагают следователи, Шишкин и его единомышленник Виктор Филинков были частью террористического сообщества, организованного «в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма».

По версии следствия, они участвовали в радикальной организации «Сеть» и ее подразделении «Марсово поле». По мнению следователей, для реализации своих замыслов они периодически выезжали на полигоны для игры в страйкбол.