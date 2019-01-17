В Польше объявлен траур по мэру Гданьска

Президент Польши Анджей Дуда сообщил об объявлении общенационального траура по случаю убийства мэра Гданьска Павела Адамовича.

«В связи с трагической смертью Павела Адамовича – мэра города Гданьска я объявил национальный траур на территории Польской Республики с 17.00 18 января 2019 года до 19.00 19 января 2019 года», – сообщил Дуда, передает RT.

Напомним, во время благотворительного мероприятия на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который нанес главе города несколько ударов ножом.

Врачи отмечали, что у главы города, среди прочих ранений, имеется также рана сердца. Через некоторое время Адамович скончался.