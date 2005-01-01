Стало известно о начале строительства третьего китайского авианосца

Китай на верфи недалеко от Шанхая начал строительство третьего китайского авианосца, следует из данных спутниковых данных фирмы ImageSat.

Верфь, созданная специально для строительства авианосца, находится недалеко от Шанхая. Это вторая верфь, созданная для этих целей в Китае, сообщает ImageSat.

Предполагается, что верфь строит авианосец типа 003.

Верфь находится к северо-востоку от Шанхая на острове Чансин в устье реки Янцзы. Она была построена между 2005 и 2007 годами, чтобы заменить существующие судостроительные мощности.

При этом портал указывает, что важен вопрос, является ли эта верфь самостоятельной, или она производит сборки для верфи Далянь. В случае, если это самостоятельная верфь, это означает, что сейчас у Китая есть две крупные верфи, которые могут строить авианосцы.

Второй по счету авианосец Китая, ставший первым собственного китайского производства, «Проект 001А», был спущен на воду в 2017 году. Первый авианосец Китая – «Ляонин», бывший советский «Варяг».