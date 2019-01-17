Путин поручил правительству создать курсы для взаимодействия чиновников с НКО

Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» создать спецкурсы для взаимодействия чиновников с НКО и волонтерами.

Такое поручение содержится в перечне, опубликованном по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года, передает ТАСС.

«Правительству РФ обеспечить разработку при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» курсов и дисциплин (модулей), предусмотрев их включение в основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях ознакомления обучающихся с добровольческой (волонтерской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций», – говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 сентября 2019 года.

На Госсовете Путин предложил помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами.

По итогу Госсовета организаторы проекта «Россия – страна возможностей» сообщали, что намерены включиться в эту работу. Гендиректор проекта, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров так охарактеризовал образовательную программу: «Совместно с Ассоциацией волонтерских центров мы разработаем комплекс обучающих и просветительских программ. Они будут включены в программы образовательных и научных организаций и ориентированы на профессии, связанные с работой с людьми – врачей, педагогов, социальных психологов, госслужащих. Это поможет им еще на этапе обучения узнать об особенностях работы с добровольческими организациями и социально ориентированными НКО».