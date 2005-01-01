Китай намерен создать истребитель-невидимку нового типа

В Сети появилось изображение варианта китайского самолета J-20, который может стать первым в мире двухместным истребителем-невидимкой, сообщают СМИ.

Изображение такого варианта истребителя J-20 появилось на портале китайского издания Global Times. Предположительно, это снимок экрана из трансляции Центрального телевидения Китая. Сейчас все современные истребители-невидимки являются одноместными самолетами, поэтому потенциальный вариант J-20 может стать первым в мире двухместным стелс-истребителем, пишет Defense-Aerospace.

Китайские военные эксперты указывают, что J-20 может быть превращен в бомбардировщик, самолет электронной борьбы и вариант истребителя корабельного базирования.

Отмечается, что наличие второго пилота будет выгодным в условиях боя, где вся панель управления самолетом будет переполнена большим количеством информации. За счет этого у летчиков появится возможность разделить обязанности.

Эксперты указывают, что нынешний J-20 является базовой версией и ее очень легко модернизировать.

У США был подобный план для истребителя-невидимки F-22, однако версия тактического бомбардировщика FB-22 не получила развития, так как ВВС США захотели получить вместо этого стратегический бомбардировщик.

Ранее в США сравнивали российский истребитель пятого поколения Су-57 с китайским истребителем J-20.