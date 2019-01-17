Синоптики предупредили жителей европейской части России об опасности

Сейчас в европейской части России высота снежного покрова примерно в 1,5-2 раза выше, чем она должна быть по климатическим значениям за 1961-1990 годы; в результате это может привести к заметному половодью, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, норму превышают также плотность или водность снега. Вильфанд отметил, что, с одной стороны, это хорошо, так как насыщает почву влагой, но в то же время это создает некоторые предпосылки для заметного половодья, передает РИА «Новости».

Прогноз по половодью, как ожидается, будет представлен в феврале.

Вильфанд также отметил, что число опасных погодных явлений в 2018 году составило 1 тыс. 40 событий, что находится на уровне предыдущих лет. Речь идет о пожарной опасности, сильном ветре (более 25 метров в секунду), сильных осадках, жаре, засухе. 465 из зафиксированных явлений нанесли экономический и социальный ущерб, добавил он.

При этом максимальное число опасных явлений (смерчи, шквалы, ливни) наблюдалось с мая по сентябрь, что связано с особенностями перемещения воздуха летом.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что 18 января в Москве ожидается оттепель до плюс двух градусов Цельсия.