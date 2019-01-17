Стало известно о судьбе брошенного без еды и лекарств подростка-инвалида в Москве

Подросток-инвалид, которого отец бросил без доступа к лекарствам и еде, в данный момент в безопасности, он госпитализирован для обследования и лечения, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты правительства Москвы.

В сообщении ведомства указывается, что «мальчик в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в медицинском учреждении на обследовании и лечении», передает РИА «Новости».

Указывается, что у подростка церебральный паралич, и в силу своих физических особенностей он не может самостоятельно себя обслуживать.

Известно, что его мать умерла несколько лет назад, ребенок «остался на попечении отца». Семью поставили «на учет в районном отделении социальной защиты населения как находящаяся в трудной жизненной ситуации».

Сообщается также, что отца мальчика весной 2018 года пытались ограничить в родительских правах. Тогда специалисты отдела социальной защиты навестили семью; выяснилось, что «отец находится в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок-инвалид остался без внимания и необходимого ухода».

Подростка оперативно поместили «в территориальный центр содействия семейному воспитанию (ЦССВ)», а районный отдел соцзащиты «направил в суд исковое заявление об ограничении отца в родительских правах».

Однако суд не удовлетворил иск, так как отец прошел курс лечения от алкоголизма и нашел работу. Ребенка вернули домой, а органы соцзащиты в течение прошлого года регулярно навещали семью.

В департаменте отмечают, что серьезные проблемы появились в период новогодних каникул 2019 года, когда отец подростка снова начал употреблять спиртные напитки.

Отмечается, что после оказания медицинской помощи ребенка, вероятно, вновь отправят в центр содействия семейному воспитанию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что 12 января отец оставил без еды и лекарств частично парализованного подростка-инвалида. Мальчик сумел дотянуться до телефона и позвонить мачехе, которая вызвала органы опеки.