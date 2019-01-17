В ЦНИИмаш подтвердили планы по затоплению грузовика «Прогресс МС-09»

Грузовой корабль «Прогресс МС-09» находящийся в составе Международной космической станции (МКС), будет отстыкован, сведен с орбиты и затоплен в океане, сообщили в ЦНИИмаш.

«На 25 января запланирована отстыковка грузового корабля «Прогресс МС-09» от МКС и последующее сведение его с орбиты. Расчетное время отстыковки корабля от станции – 15.53 мск», – цитирует ТАСС сообщение института.

После того, как корабль будет сведен с орбиты, его затопят в несудоходном районе Тихого океана.

В пятницу стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-09» будет сведен с орбиты 25 января.

Грузовик находился на МКС с июля, когда впервые пристыковался к станции по сверхкороткой трехчасовой схеме.