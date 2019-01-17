МИД ответил парламенту Сахалина на запрос о статусе Курил

МИД подтвердил сахалинским депутатам, что суверенитет России над Курилами не подлежит сомнению, сообщил спикер регионального парламента Андрей Хапочкин.

«В Сахалинскую областную думу поступил ответ из министерства иностранных дел РФ на обращение депутатов к министру иностранных дел Сергею Лаврову по курильскому вопросу. В нем мы писали, что дума неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации. Курильские острова являются неотъемлемой частью России и ее субъекта – Сахалинской области, и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение», – рассказал РИА «Новости» Хапочкин.

Ранее островные парламентарии заявили свою принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности России.

«В ответе МИД говорится, что в ближайшее время планируется возобновить переговорный процесс, в ходе которого российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет РФ над южными Курильскими островами», – отметил спикер.

Ранее Кремль пообещал защитить интересы россиян на Курилах.

Между тем, в начале января премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказывался так, словно между двумя странами уже есть какая-то договоренность о передаче островов.