Сотрудников дагестанской таможни обвинили в создании преступного сообщества

В Дагестане сотрудники таможни и МРЭО ГИБДД МВД обвиняются в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 119 млн рублей, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2012 году сотрудник махачкалинского таможенного поста Ахмед Онжолов создал преступное сообщество, в состав которого вошли его коллеги, включая руководителя поста, а также сотрудники МРЭО ГИБДД МВД республики и другие жители региона, сообщает СК.

С 2012 по 2014 годы, считают следователи, они уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму более 119 млн рублей путем незаконной выдачи паспортов на 90 дорогостоящих иномарок.



«С Онжоловым ранее было заключено досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство», – сообщили в СК.

Это уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Советский районный суд Махачкалы.

В отношении других фигурантов расследование продолжается.