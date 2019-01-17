В Воронеже изрубили топором два десятка автомобилей

В Воронеже задержали мужчин, которые в пьяном состоянии изрубили топором 19 припаркованных автомобилей, сообщили в Росгвардии.

Сообщение о пьяных вандалах поступило сотрудникам вневедомственной охраны управления Росгвардии по Воронежской области, говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

«Как выяснилось, нетрезвые хулиганы, вооружившись топором, нанесли повраждения 19 припаркованным автомобилям. Росгвардейцы задержали злоумышленников до приезда полиции», – говорится в сообщении.

Это молодые люди 18 – 20 лет, один из которых ранее был судим за имущественные преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 2011 году неизвестные повредили 10 дорогих автомобилей на автостоянке на Ленинском проспекте в Москве.