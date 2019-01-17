В РАН рассказали о важности хранилища радиоактивных отходов в Приморье

Ведущие академические ученые Приморья назвали строящийся в регионе Центр кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов необходимым объектом, который обеспечит безопасность на Дальнем Востоке, и подчеркнули, что в этом центре будут храниться только отходы, накопившиеся в результате эксплуатации советского Военно-Морского флота.

«Это очень правильный шаг, направленный на наведение порядка по части радиационной безопасности на Дальнем Востоке», – заявил вице-президент Российской академии наук, председатель президиума Дальневосточного отделения РАН академик Валентин Сергиенко. По его словам, сооружение и эксплуатация центра – это «современный путь», который предотвратит увеличение объема радиационных отходов, передает РИА «Новости».

Создание центра позволит улучшить качество работы по обращению с радиоактивными отходами, в свою очередь сказал директор академического департамента ядерных технологий Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета, доктор химических наук, член-корреспондент РАН Иван Тананаев.

«Те радиоактивные отходы, которые хранились на территории Приморья, вывезены на переработку на производственное объединение «Маяк» в Челябинской области. Остатки радиоактивных отходов будут сконцентрированы в одном месте под контролем специалистов, поэтому организация такого хранилища может вызывать только одобрение экспертного и научного сообщества. Благодаря этому мы будем четко понимать: что, откуда, как и в какие сроки будет храниться для обеспечения (радиационной) безопасности», – отметил Тананаев. Он подчеркнул, что речь идет только о хранении и переработке в новом центре радиоактивных отходов, оставшихся в регионе.

С 2017 года в Приморье в районе города Фокино ведется строительство регионального центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Объект, отвечающий всем современным требованиям безопасности, строится в бухте Сысоева, где сегодня хранятся контейнированные твердые радиоактивные отходы, накопленные в ходе эксплуатации судов советского Военно-морского флота. Перед началом строительства центра были проведены общественные слушания, в которых участвовали жители Фокино и представители науки. На слушаниях этот проект был признан экологически безопасным и необходимым для Приморья.

В январе ряд представителей общественности Приморья выступили против строительства этого центра, в который, по их словам, якобы смогут завозиться радиоактивные отходы из Японии. Официальные лица и эксперты опровергли эти утверждения, пояснив, что ввоз радиоактивных отходов в Россию из-за рубежа запрещен законом, и подчеркнули, что центр необходим для хранения и переработки только тех отходов, которые были ранее накоплены в Приморье.

Новый центр сооружается в рамках подпрограммы «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитации радиационно опасных объектов на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» федеральной целевой программы «Утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-2015 годы и на период до 2020 года».