В администрации Трампа нашлись противники санкций против участников «Северного потока – 2»

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трамп не поддерживают идею введения санкций в отношении компаний, занимающихся строительством «Северного потока – 2», сообщил руководитель аналитического центра Пенна-Байдена и бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Карпентер.

«По моим ощущениям, некоторые члены администрации против ввода санкций, потому что уверены, что это вызовет рост напряженности в трансатлантических отношениях», – сказал Deutsche Welle Карпентер.

Сам президент Трамп, по мнению Карпентера, «вполне готов к появлению трещин» в отношениях с европейскими союзниками, но в его администрации многие считают санкции сами по себе «чрезмерным шагом» и «предпочитают угрозы» вместо реальных действий.

«Если никакие другие шаги, чтобы остановить строительство «Северного потока – 2», не сработают, то есть очень реально, что будут введены санкции – в качестве крайней меры», – добавляет Карпентер.

Издание отмечает, что времени для остановки строительства газопровода у Вашингтона осталось совсем не много. Сторонний наблюдатель задается вопросом, почему США не вводят санкции безотлагательно, пока проект еще не завершен. Дело в том, что подписанный в 2017 году американским президентом Дональдом Трампом закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) хотя и носит необязательный характер в части, касающейся «Северного потока – 2», все же дает президенту США право противостоять проекту. Однако, как говорится в тексте документа, принятие санкций должно быть согласовано с европейскими партнерами. Однако главный европейский партнер этого проекта, Германия, – против.

В начале недели МИД Германии объяснил немецким компаниям, как им следует реагировать на провокационные письма посла США Ричарда Гренелла, касающиеся проекта «Северный поток – 2», а немецкие депутаты раскритиковали попытку давления американского посла на компании. К ним присоединились и обычные граждане Германии.

Сам Гренелл объяснил угрозы немецким компаниям обеспокоенностью вопросом энергетической безопасности Европы и транзита газа через Украину.