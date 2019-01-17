Ягуар напал на помощника дрессировщика в Омске

В Омском государственном цирке ягуар напал на помощника дрессировщика во время репетиции, сообщили в региональном управлении МВД.

«От медицинского учреждения поступила информация, что к ним поступил помощник дрессировщика 1981 года рождения. Предварительно установлено, что в ходе проведения репетиции на него напал ягуар», – сообщили ТАСС в управлении.

В полиции отметили, что мужчину госпитализировали, проводится проверка.

В министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

«Им получена обширная травма, проведено оперативное вмешательство, угрозы жизни нет», – отметили в ведомстве.

В августе на участника Всемирного циркового фестиваля «Идол-2018» в ходе репетиции в Москве напал лев.

В начале августа дрессировщик и директор Большого московского цирка Эдгар Запашный, рассказывал, как на него напала тигрица по имени Жанна.