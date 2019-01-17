Сотрудников РКЦ «Прогресс» на Байконуре переаттестовали после аварии «Союза»

Ракетно-космический центр «Прогресс» провел переаттестацию своих сотрудников на космодроме Байконур после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября 2018 года, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

По словам гендиректора предприятия, РКЦ «Прогресс» после аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» провел внутреннее расследование. В итоге выводы комиссии АО «РКЦ «Прогресс» полностью совпали с выводами аварийной комиссии госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

По результатам анализа материалов комиссий были сформированы первоочередные мероприятия по исключению возможного повторения аварийной ситуации. «На байконурском филиале общества проведена внеочередная аттестация исполнителей и контролеров, уточнены технологические операции в части повышения качества исполнения», – сообщил Баранов.

«Успешный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» 3 декабря 2018 года подтвердил правильность и целесообразность введения дополнительных мероприятий», – отметил гендиректор РКЦ «Прогресс».

Ранее на всех этапах сборки «Союзов» внедрили видеонаблюдение. Кроме того, после аварии «Союза» изменилась подготовка космонавтов.

Напомним, 11 октября 2018 года во время старта ракеты «Союз-ФГ» с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля «Союз МС-10» выжил.