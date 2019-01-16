Гаагский суд досрочно освободил хорватского военного преступника

Бывший командир военной полиции Хорватии Валентин Чорич был освобожден Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУТ), сообщил председатель инстанции Теодор Мерон.

«Я принял соответствующее решение с учетом устоявшейся практики одобрения ходатайств о досрочном освобождении после отбытия двух третьих срока наказания при отсутствии особых обстоятельств, препятствующих этому», – сказал Мерон, передает ТАСС.

По словам Мерона, Чорич продемонстрировал признаки того, что исправился, что говорит в пользу досрочного освобождения.

Отмечается, что экс-командир военной полиции Хорватии должен вести достойный и мирный образ жизни, ему запрещено пытаться воздействовать на свидетелей и жертв преступлений, обсуждать детали дела с кем-либо кроме адвокатов, планировать общественные беспорядки, участвовать в политической деятельности, хранить и использовать оружие.

Чорич вместе с пятью боснийскими хорватами, стоявшими во главе вооруженных сил Хорватии проходил по делу о вооруженном конфликте на Балканах в 1991-1995 годах.

Дело было передано в Международный трибунал по бывшей Югославии в апреле 2004 года. В 2013 году Чорич был приговорен к 16 годам заключения, к сентябрю 2018 года он отбыл две трети от определенного наказания.

Вместе с Чоричем по делу проходил экс-генерал хорватской армии Слободан Праляк, который после решения апелляционной палаты оставить в силе приговор, предусматривающий 20 лет тюремного заключения, выпил в зале суда цианистый калий. Праляк скончался в больнице.