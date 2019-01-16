В Тбилиси связали возможное признание украинской церкви с Саакашвили

Вице-спикер парламента Грузии Звиад Дзидзигури заявил, что в вопросе признания Грузией автокефалии «украинской церкви» страна должна руководствоваться собственными интересами, как это делал Киев по вопросу экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нельзя рисковать прагматичными интересами Грузии и руководствоваться сиюминутными эмоциями. Есть высокий уровень риска, что после признания нами автокефалии церкви Украины Россия признает независимость церквей Абхазии и Южной Осетии», – сказал Дзидзигури.

Он напомнил, что аналогично несколько лет назад Украина руководствовалась именно собственными прагматичными интересами, назначая на политическую должность Саакашвили.

«В это время Саакашвили уже разыскивался Грузией», – напомнил Звиад Дзидзигури.

Власти Грузии не спешат поздравлять Украину с автокефалией церкви, ГПЦ также сообщила, что решит вопрос признания на Синоде.

Несколько лет назад Тбилиси был очень обижен на Киев, когда Украина приютила экс-президента Грузии сначала в качестве советника главы государства, а потом – Одесского губернатора.

На родине Саакашвили заочно осужден уже на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями.