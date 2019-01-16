Украине предрекли резкий рост числа долларовых миллионеров

Один из самых высоких в мире темпов роста числа долларов миллионеров ожидается на Украине, следует из данных британо-американской консалтинговой компании Wealth-X.

По данным исследователей, к 2023 году число физических лиц с чистой стоимостью ликвидных активов от 1 до 30 млн долларов вырастет на Украине на 9,2%, передает ТАСС.

Лидирует в прогнозе Нигерия, где ожидается рост числа миллионеров на 16,3%, затем – Египет 12,5%. Тройку замыкает Бангладеш (11,4%). В ЕС ожидается появление большого числа миллионеров в Польше (10%).

Всего за 2018 год в мире появилось 400 тыс. новых долларовых миллионеров, всего их 22,4 млн человек, их состояние колеблется от 1 до 30 млн долларов.

Высоким остается и число сверхбогатых людей (с состоянием больше 30 млн долларов) – почти 256 тыс. человек.

Наибольшее количество миллионеров живут в США, 8,7 млн человек. В Китае живут 1,9 млн миллионеров, в Японии – 1,6 млн миллионеров.

На четвертой и пятой строчках расположились ФРГ (1 млн) и Великобритания (900 тыс.) соответственно.

В мае 2018 года сообщалось, что самым молодым миллионером на Украине стал семилетний ребенок.