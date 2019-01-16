В Москве умер месячный ребенок из Франции

Днем в среду в центре Москвы умер младенец из Франции, месячную девочку обнаружила мертвой ее мать, 32-летняя француженка.

Экстренные службы прибыли в квартиру на улицу Малую Полянку по вызову 32-летней гражданки Франции, которая около 16.50 обнаружила бездыханной месячную дочь. Медики сообщили о смерти ребенка, после чего вынуждены были оказывать помощь женщине, сообщает «Московский комсомолец».

Причины трагедии выясняются, работает следственно-оперативная бригада.