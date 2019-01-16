Помпео обсудил с главой МИД Канады судьбу пойманного в России шпиона

Госсекретарь Соединенных Штатов обсудил с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд ситуацию с задержанным в России фигурантом уголовного дела о шпионаже Полом Уиланом.

Об этом сообщает Госдепартамент США, передает РИА «Новости».

Уилан был задержан в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». 10 января Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте Уилана. МИД подтвердил, что предъявлено обвинение в шпионаже.

Напомним, у Уилана есть подданство Великобритании, паспорт гражданина Канады и гражданство Ирландии.