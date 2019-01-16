Губернатор Челябинской области объяснился за слова о «пляске на костях»

Слова о «пляске на костях» после того, как жители пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске потребовали полностью расселить здание, были сказаны «немного о другом», пояснил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, объясняя свое заявление.

После того, как жители дома начали собирать подписи за полное расселение дома, Дубровский заявил о «пляске на костях» и попытке «раскачать ситуацию». После совещания с президентом Владимиром Путиным, на котором глава государства потребовал полностью расселить дом, губернатор пояснил, что тогда «немного о другом говорил», сообщают «Ведомости».

«Действительно, была на тот момент трагедия, очень эмоциональная была ситуация, а люди начали на этой ситуации пиариться. Вот все, что я тогда говорил», – сказал Дубровский.

Он указал, что решение оставить людей с первого по четвертый подъезд и в подъездах 11-12 жить в своих квартирах позволяла проведенная техническая экспертиза.

«Президент сейчас говорил об эмоциях людей, он сказал, что у людей есть эмоции, и мы с этими эмоциями должны согласиться», – отметил губернатор.

Дубровский ранее пояснил, что на расселение всего дома понадобится около года.