МИД прокомментировал жалобу Британии на невозможность посетить Уилана

МИД России сообщил, что английские дипломаты не использовали двустороннюю консульскую конвенцию для посещения арестованного по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.

«Британская сторона не использовала двустороннюю консульскую конвенцию, действующую между нашими государствами с 1965 года. Это замедлило процесс получения ею консульского доступа к своему подданному», – сказали в МИД, комментируя сообщение британского посольства о просьбе доступа к задержанному, передает РИА «Новости».

«Возможно, двусторонний документ был проигнорирован британцами намеренно, чтобы юридически затруднить доступ российских консульских сотрудников к Скрипалям», – предположили в ведомстве.

В среду арестованного посетил посол Ирландии.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

В январе Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте Уилана. Позже МИД подтвердил, что предъявлено обвинение в шпионаже.