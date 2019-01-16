Путин потребовал от Минфина и ЦБ обратить внимание на инфляцию

Президент России Владимир Путин призвал Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на уровень инфляции, однако оговорился, что пока индекс потребительских цен в рамках ожидаемого.

«Хочу обратить внимание и Антона Германовича (Силуанова, министра финансов), и председателя Центрального банка (Эльвиры Набиулинной) на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит, тем не менее, есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели – нам надо за ними следить», – передает слова Путина РИА «Новости».

Также президент обратил внимание Федеральной антимонопольной службы на необходимость контроля за формированием цен.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что антимонопольщикам придется разбираться с ростом цен на продукты, которые подорожали несмотря на то, что НДС на них не был повышен.

По данным Росстата, с 1 по 9 января 2019 года в потребительские цены в России выросли на 0,5%.