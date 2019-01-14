Женщины в Северной Осетии возмутились попавшим на видео похищением невесты

В соцсетях опубликовано видео грубого похищения девушки в Северной Осетии, которое оказалось традиционным обычаем кражи невесты; жители республики опубликовали петицию с требований запретить этот обычай.

На видео на девушку надевают мешок, после чего силой тащат в машину. Происходящее сопровождается потасовкой и криками девушки. Видео опубликовано в Instagram news_vladikavkaz.

На сайте Change.org после этого появилась петиция с требованием запретить этот обычай и ввести за него уголовное наказание.

«Мы против унизительного для осетинских девушек обычая кражи невесты и публикаций этого в сети Интернет. Мы, осетинский народ, считаем это дикостью и неуважением. Наших женщин хватают посреди улицы и закидывают в машины как овец. Все это выкладывается в сеть, и это видят их матери, сестры, друзья», – пишет в петиции ее автор Мария Плиева.

За день петиция собрала 143 подписи из 200.