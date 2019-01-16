Российский ресторан Burger King снизил объем мяса в своих бургерах

Сеть ресторанов Burger King урезала размер второй котлеты в двойных бургерах, об этом в соцсетях заявила журналист «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт.

«Приключения в Burger King в Шереметьево. Заказали по двойному вопперу, принесли, на первый взгляд, одинарные. Объяснение: «У нас новые стандарты, вторая котлета теперь меньше», – написала Фохт в своем Twitter.

По ее словам, размер блюда не дотягивает даже до полуторного размера изначального бургера.

Приключения в Burger King в Шереметьево. Заказали по двойному вопперу, принесли, на первый взгляд, одинарные. Объяснение: «У нас новые стандарты, вторая котлета теперь меньше»



Это даже не полуторный! pic.twitter.com/VY43qlOuu1 — Liza Fokht (@lizafoht) 11 января 2019 г.

Директор по маркетингу сети Иван Шестов в ответ на сообщение журналистки сообщил, что ресторан проверит эти сведения и исправит.

Также на эту проблему обратил внимание один из пользователей Pikabu.ru. Он сообщил, что в бургере под названием «Беконайзер» вторая котлета оказалась значительно меньше, чем нарисована на изображении.

Он пожаловался в поддержку Burger King через мобильное приложение, где ему ответили, что во всей сети в России изменилась рецептура приготовления сендвичей.