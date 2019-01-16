Ребенок родился в мужской колонии в Новгородской области

Женщина родила девочку во время свидания с мужем в мужской колонии №7 в Новгородской области, сообщили в региональном УФСИН.

«15 января в 22.30 в ИК-7 у женщины 1995 года рождения, которая находилась на длительном свидании с осужденным мужем, начались роды, хотя шел седьмой-восьмой месяц беременности», – сообщили в УФСИН.

Сотрудники колонии ту же вызвали скорую помощь. До прибытия медиков они сами оказывали роженице помощь, а потом помогали врачам принимать роды.

«Непосредственное участие в принятии родов волей судьбы пришлось принимать и отцу ребеночка. В результате женщина благополучно родила девочку весом около 2000 граммов и ростом 43 сантиметра», – говорится в сообщении.



Женщину с ребенком перевезли в родильный дом.

Принимавшие роды сотрудники колонии «находятся в небольшом стрессе после трудного ночного дежурства», но рады благополучному исходу.