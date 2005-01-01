Лаврова «назначили» главой МИД Германии

Корреспондент немецкого телеканала ARD на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ошибке назвала его главой МИД Германии, сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

На своей странице в Facebook Захарова написала, что корреспондент немецкого телеканала ARD на пресс-конференции случайно назвала Лаврова министром иностранных дел Германии.

«Теперь я еще буду обвинен в том, что мы хотим захватить и заполонить Германию», – отреагировал на казус Лавров.

Стоит отметить, что сразу после допущенной ошибки журналист исправилась, назвав главой немецкого ведомства Хайко Мааса, передает телеканал «360».