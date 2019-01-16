Ребенок-инвалид задохнулся в центре реабилитации в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело из-за смерти шестилетней девочки, задохнувшейся от попавшего в рот воздушного шарика, сообщили в столичном ГСУ Следственного комитета.

«По данным следствия, 14 января в центре социальной реабилитации для детей-инвалидов на юго-западе Москвы обнаружено тело девочки 2012 года рождения. Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии (удушения) в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром», – говорится в сообщении ГСУ СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас проводятся допросы сотрудников центра, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович пояснил, что инцидент произошел в ГБУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово», который находится в ведении департамента труда и социальной защиты населения, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре в Калининграде и.о. главврача одного из роддомов заподозрили в превышении должностных полномочий из-за того, что она якобы запретила давать новорожденному дорогое лекарство, в результате чего ребенок умер.