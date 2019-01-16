Путин и Эрдоган обсудят создание буферной зоны на севере Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече обсудят идею создания буферной 20-мильной зоны на севере Сирии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров на большой пресс-конференции по итогам работы в 2018 году сообщил, что вопрос о создании буферной зоны в САР «будет обсуждаться, когда президент Эрдоган приедет на очередной раунд переговоров с президентом Путиным», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эрдоган собрался обсудить с Путиным выход США из Сирии.

Также была названа дата возможной встречи лидеров двух стран.