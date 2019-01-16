Экс-депутат Госдумы и ветеран чеченской войны оценили «невиновность» боевиков Басаева

Бывший депутат Госдумы РФ от Чечни Магомед Вахаев и ветеран боевых действий в Чеченской Республике Денис Губанов рассказали газете ВЗГЛЯД, согласны ли они с заявлением драматурга Василия Сигарева о невиновности солдат Басаева.

«У каждого есть своя голова, свои мозги и миропонимание. От них нельзя было никуда скрыться, они убили столько мирных людей и в Буденновске, и на всей территории Чеченской Республики, что выводы об их невиновности подлежат великому сомнению», – сказал Вахаев.

Депутат отметил, что боевиков Басаева вылавливают до сих пор, и суды продолжают выносить решения, «в которых нельзя сомневаться».

«Какую родину они защищали? Родина у нас Россия, а они провозгласили себя отдельной республикой, никем юридически не признанной. Никто на их страну не нападал, и они не были солдатами действующей армии, призванной защищать родину», – заметил Вахаев.

По мнению собеседника, солдаты Басаева были заблудшими людьми, работавшими на спецслужбы иностранных государств и выполнявшими их указания. «По всему Северному Кавказу распространилась эта зараза, и искать для них оправдания нет ни правовых, ни человеческих поводов», – считает депутат.

Денис Губанов с такой оценкой категорически не согласен. По мнению собеседника, солдаты не виноваты, так как защищали свою родину. Вина за любой вооруженный конфликт лежит на политиках, считает собеседник.

«Они защищали свои дома, своих детей, свою республику. Если к вам во двор придут грабители, ваш муж будет защищать свою семью?» – спросил Губанов.

«Это мы туда пришли, наше правительство в лице Бориса Ельцина. Как написал один хороший писатель, война – это дело депутатов, а разгребают ее простые люди», – заметил Губанов.

Напомним, драматург Василий Сигарев заявил о невиновности солдат Басаева.

На своей странице в Facebook он написал, что в Новый год «смотрел все про Чечню 95-го года» и пришел к выводу, что ни русские, ни чеченские солдаты в войне не виноваты.

Ранее Сигарев прокомментировал свою позицию газете ВЗГЛЯД.