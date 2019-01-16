Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Президент Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на пост уполномоченного по правам ребенка на пятилетний срок.

Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Анна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. В 2003 году окончила Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Педагог-психолог». В сфере социальных проектов и благотворительности начинала работать в качестве волонтера в пензенской детской областной больнице, в доме малютки. В 2010 году Кузнецова создала благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров». В 2015 году она стала исполнительным директором всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи. 9 сентября 2016 года назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка.

Анна Кузнецова замужем, воспитывает шестерых детей.